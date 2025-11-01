  • 23 ноября 202523.11.2025воскресенье
В Тюменской области доля распроданных квартир снизилась до 55 %

Экономика, 11:39 23 ноября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

До 55 % снизилась доля распроданных квартир в новостройках Тюменской области в 2025 г. При этом на 2026 г. застройщики продали лишь 38 % запланированного объема. По мнению участников рынка, причинами стали высокие ипотечные ставки: базовая достигла 20 %. При том, что заградительной считается ставка от 15 %.

"Если учесть, что средняя стоимость квартиры в Тюмени составляет 6,5 млн рублей, то после вычета первоначального взноса, допустим, 20%, сумма кредита составит чуть более четырех миллионов", – пояснила коммерческий директор компании-застройщика Юлия Файзулина изданию "Тюменская область сегодня".

Из-за низкой распроданности застройщики замедляют строительство, что ведет к росту себестоимости объектов. При увеличении строительного цикла с двух до трех лет маржа снижается с 17 % до 10 %, а при падении распроданности до 75 % компании выходят в убыток, приводит издание мнение председатель правления строительной ГК Павла Галкина.

Меняется и структура предложения: акцент смещается на малогабаритные квартиры – до 35,5 кв. м – однокомнатные, от 70 кв. м – двухкомнатные. При этом цены демонстрируют разнонаправленную динамику: в заречной части города и районе Мыса они растут, а в центре, районе КПД и Европейском микрорайоне снизились в пределах 5 %.

