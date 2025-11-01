  • 24 ноября 202524.11.2025понедельник
В Тюменской области реализуют 11 концессионных соглашений в сфере теплоснабжения

Экономика, 10:29 24 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

11 концессионных соглашений в сфере теплоснабжения реализуют в Тюменской области. К отопительному сезону коммунальная инфраструктура всех 26 муниципальных образований подготовлена на 100 %, все получили паспорта готовности.

"Провели необходимые тренировочные мероприятия по устранению аварий, 63 специалиста из 26 муниципалитетов прошли обучение по базовому курсу базовых основ теплоэнергетики и промышленной безопасности. Свыше 85 километров сетей были отремонтированы в межотопительный период, более 32,5 километров из них – сети теплоснабжения", - рассказал директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев на совещании, которое прошло при участии замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексея Ересько.

По словам Семена Тегенцева, важной частью подготовки к отопительному периоду стало формирование запасов топлива на котельных региона. Он уточнил, что сформированы как аварийные запасы, так и сверхнормативные: по твердому топливу план перевыполнен на 171 %, жидкому – на 402,6%.

"Сформированы 210 аварийно-спасательных бригад. В их составе 896 человек. При необходимости они могут задействовать 339 единиц спецтехники, а также 310 автономных источников электроэнергии", - уточнил директор департамента.

Напомним, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько высоко оценил работу системы ЖКХ в Тюменской области.

Оксана Корнеенкова

# ЖКХ , отопительный период , подготовка к зиме , Семен Тегенцев

