282 водоочистных станции обеспечивают важным ресурсом жителей Тюменской области

282 водоочистных станции блочного исполнения обеспечивают качественой водой жителей Тюменской области. Общая протяженность сетей водоснабжения по региону превышает 6,5 тыс. км. Водой из сети обеспечены 98,7 % городских жителей, в целом жизненно важный ресурс из централизованной системы водоснабжения получают 86, 4 % жителей области.

"Тюменская область активно участвует в федеральных проектах. С 2019 по 2024 год мы реализовывали федпроект "Чистая вода" с общим объемом финансирования более двух миллиардов рублей, 483 миллиона рублей из этой суммы - средства федерального бюджета. Выполнено 18 площадных объектов, построили и реконструировали свыше 110 километров сетей водоснабжения, три водоочистные станции, в том числе в селе Упорово", - рассказал директор департамента ЖКХ Семен Тегенцев.

Развивается в регионе и система водоотведения. В муниципалитетах работают 33 канализационных очистных станции. В планах - наращивать возможности переработки стоков за счет создания новых КОС, реконструкции действующих. Для этого заключено 12 концессионных соглашений.

Отметим, ранее реконструкцию Метелевского водозабора в Тюмени оценил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько. Проект реализует "Тюмень Водоканал" по концессионному соглашению.

Оксана Корнеенкова