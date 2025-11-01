Тюменских мам приглашают на концерт и танцы
День матери готовятся отметить в Тюмени. В городских учреждениях культуры к этому событию приурочат сразу два мероприятия 24 ноября.
В детской школе искусств им. В.В. Знаменского (ул. Спорта, 95/1) в 17 часов начнется концерт воспитанников "Для мамочки любимой". Со сцены прозвучат музыкальные произведения и искренние поздравления для мам, сообщает городская администрация.
В это же время в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) откроется городская танцплощадка. Старшее поколение сможет отдохнуть под знакомые танцевальные мелодии.