Тюменских мам приглашают на концерт и танцы

Общество, 11:46 24 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

День матери готовятся отметить в Тюмени. В городских учреждениях культуры к этому событию приурочат сразу два мероприятия 24 ноября.

В детской школе искусств им. В.В. Знаменского (ул. Спорта, 95/1) в 17 часов начнется концерт воспитанников "Для мамочки любимой". Со сцены прозвучат музыкальные произведения и искренние поздравления для мам, сообщает городская администрация.

В это же время в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) откроется городская танцплощадка. Старшее поколение сможет отдохнуть под знакомые танцевальные мелодии.

# День матери , искусство , культура , музыка

