Федеральный эксперт рассказал тюменцам, как привлечь и удержать молодых специалистов на работе

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Смыслы и ценности помогут современным компаниям привлечь и удержать на работе молодых специалистов. Сотрудникам важно знать, как они помогают конкретным людям своим каждодневным трудом.

Такое мнение выразил директор по персоналу и операционной эффективности департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Антон Шувакин на региональных днях форума "МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ" в Тюмени.

"Новое поколение капризно и эмоционально, у них должно быть право на ошибку. Не нужно критиковать их личность, мы говорим с ними именно про результаты работы. Сотрудники сами придут к вам и расскажут, где сделали что-то неправильно. А вот если мы их сами начнем ругать, их это демотивирует. Кроме этого, условия труда должны быть комфортными и, конечно, зарплата имеет значение для каждого человека", - пояснил он.

Антон Шувакин также поделился своим видением, как будет выглядеть муниципальный служащий в ближайшие 15 лет. По его словам, он оборудует себе мини-офис дома, а возможно, каждые два-три года будет менять профессиональную сферу. Именно так начнет проявляться синдром дефицита внимания и гиперактивности. "Если ему удастся создать возможность горизонтального привлечения, то человек переместится с одной тематики на другую. Он точно станет кросс-многофункциональным и сможет работать на стыке разных функций и профессий. И, конечно, будет постоянно пить кофе", - добавил эксперт.

Напомним, 20 и 21 ноября в главном корпусе ТюмГУ более 350 представителей муниципалитетов со всей страны принимали активное участие в лекциях и сессиях ведущих экспертов страны в области девелопмента, градостроительства, умных технологий, моделирования, а также цифровизации в архитектуре и урбанистике.

Виктория Макарова