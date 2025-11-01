  • 24 ноября 202524.11.2025понедельник
Пособие по рождению ребёнка получили более 10 тысяч семей в Тюменской области

Общество, 17:29 24 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 10 тыс. тюменских семей получили единовременное пособие при рождении ребенка с начала 2025 года

Если в семье появился малыш, родители могут оформить пособие независимо от дохода и трудоустройства.

Размер пособия в 2025 году составляет: 30 тыс. 982,96 рубля — в Тюменской области (с учетом РК 1,15) и 40 тыс. 412,56 рублей — в Уватском районе (с учетом РК 1,5).

Если трудоустроен хотя бы один из родителей, пособие будет назначено и выплачено проактивно - в течение 10 рабочих дней со дня поступления необходимых сведений.

Если оба родителя неработающие, необходимо подать заявление в Соцфонд на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР или в МФЦ.

Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней, а средства выплачиваются в течение пяти рабочих дней после принятия положительного решения.

Заявление необходимо подать в течение 6 месяцев с момента рождения ребенка. При рождении двойни или тройни пособие назначается на каждого малыша. За пособием также могут обратиться опекуны и усыновители. Подробности по номеру: 8-800-100-00-01.

# дети , пособия

