  • 25 ноября 202525.11.2025вторник
  • USD78,9202
    EUR91,3672
  • В Тюмени 0..2 С 5 м/с ветер южный

За убийство односельчанина молотком житель Тюменской области отправился в колонию особого режима

Происшествия, 13:48 25 ноября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Девять лет в исправительной колонии особого режима проведёт житель Тюменской области. Бердюжский районный суд признал мужчину 1984 года рождения виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

2 июля подсудимый в состоянии алкогольного опьянения пришел в дом знакомого. В ходе ссоры мужчина схватил молоток и нанёс им множество ударов по голове потерпевшего. Через три дня он скончался в больнице в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью. Суд, учитывая обстоятельства дела, наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств, назначил селянину наказание в виде лишения свободы на девять лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Бердюжский район , суд , убийство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:54 25.11.2025Тюменца задержали за кражу кофе и сливочного масла
13:48 25.11.2025За убийство односельчанина молотком житель Тюменской области отправился в колонию особого режима
12:31 25.11.2025В Ялуторовске ликвидировали возгорание хозяйственной постройки
11:47 25.11.2025В Тюмени девятилетнего школьника сбил 17-летний подросток без прав

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора