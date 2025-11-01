За убийство односельчанина молотком житель Тюменской области отправился в колонию особого режима

Девять лет в исправительной колонии особого режима проведёт житель Тюменской области. Бердюжский районный суд признал мужчину 1984 года рождения виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

2 июля подсудимый в состоянии алкогольного опьянения пришел в дом знакомого. В ходе ссоры мужчина схватил молоток и нанёс им множество ударов по голове потерпевшего. Через три дня он скончался в больнице в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью. Суд, учитывая обстоятельства дела, наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств, назначил селянину наказание в виде лишения свободы на девять лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима.