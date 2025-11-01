В Уватском округе появился центр бытовых услуг

Центр бытовых услуг появился в п. Демьянка Уватского округа. Это пространство, где самозанятые и индивидуальные предприниматели могут централизованно оказывать услуги жителям, сообщает инвестиционное агентство.

"Предприниматели проявили интерес, а администрация поселения — готовность поддержать инициативу. Под будущий центр рассматривается здание бывшего ФАПа, сейчас находящееся на балансе администрации Уватского округа. Важно то, что предприниматели уже выбрали себе кабинеты и ждут момента, когда смогут перенести туда свой действующий бизнес. В ближайшее время будет объявлен аукцион, на котором каждый кабинет будущего центра бытовых услуг будет проторгован отдельно", - рассказали в представительстве регионального инвестагентства.

Предприниматели распределили между собой десять кабинетов, где будут располагаться ногтевой сервис, пункты выдачи маркетплейсов, кабинеты массажа, творческие студии по работе с населением и многое другое.