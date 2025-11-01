Авторам наиболее эффективно реализованных проектов СОНКО вручили в Тюмени награды

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских вручила награды авторам 10 наиболее эффективно реализованных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций – победителей конкурса грантов губернатора Тюменской области 2023 года.

Церемония прошла на заседании регионального Координационного совета по вопросам развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

"Наша задача – не только расширять количество участников конкурса грантов, но и повышать качество и эффективность их работы для гражданина", – подчеркнула вице-губернатор.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

По итогам пятого конкурса грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества финансовую поддержку из регионального бюджета и Фонда президентских грантов получили 110 проектов. Общий объем поддержки превысил 107 млн рублей.

В 2025 году конкурс посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году героев в Тюменской области. Особое внимание уделялось общественным инициативам, направленным на поддержку участников специальной военной операции и их семей.

"В сегодняшних экономических условиях социально ориентированные некоммерческие организации помимо финансовой поддержки от государства на реализацию социального проекта, должны также активно развивать и приносящую доход деятельность, предусмотренную их учредительными документами, оказывая тюменцам нужные и важные, хорошо зарекомендовавшие себя услуги за пределами грантовой деятельности", – сказала Ольга Кузнечевских.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Добавим, что на заседании присутствовали участники регионального образовательного проекта "Боевой кадровый резерв". В онлайн-режиме присоединились заместители глав муниципальных округов Тюменской области, пишет инфоцентр правительства региона.