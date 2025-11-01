Сильнейшие лыжники страны выступят в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Второй этап ФосАгро Кубка России по лыжным гонкам состоится на базе тюменского центра "Жемчужина Сибири" с 4 по 7 декабря, сообщает информационный центр правительства региона со ссылкой на Федерацию лыжных гонок.

На 4 декабря намечена индивидуальная гонка свободным стилем на 10 км. 6 декабря - спринт классическим стилем. Масс-старт классикой на 20 км состоится 7 декабря.

Тюменские лыжники уверенно начали спортивный сезон. В "Хибинской гонке", прошедшей в Кировске, Денис Спицов одержал уверенную победу в гонке свободным стилем на 15 км. На дистанции 5 км классическим стилем среди женщин первое место заняла тюменская спортсменка Карина Гончарова, третье место у Алисы Жамбаловой. Лучшим в спринте среди мужчин стал Александр Терентьев.