В Тюмени росгвардейцы оперативно задержали угонщика автомобиля

Происшествия, 11:57 26 ноября 2025

фото управления Росгвардии по Тюменской области

В Тюмени сотрудники вневедомственной охраны территориального управления Росгвардии задержали подозреваемого в угоне автомобиля.

Сообщение об угоне ВАЗ-2107 сотрудники ведомства получили, находясь на маршруте патрулирования, и незамедлительно начали объезд территории. Схожее с ориентировкой отечественное транспортное средство они обнаружили на улице Мичурина, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области.

Водитель, находившийся в салоне автомобиля, пояснил, что документов, подтверждающих право владения, не имеет, а машина принадлежит знакомому.

Подозреваемого в совершении преступления задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства. Правоохранителями установлено, что находясь в квартире потерпевшего, злоумышленник похитил ключи от транспорта, воспользовавшись которыми он и совершил угон.

автомобили , Росгвардия , угон

﻿
