Максим Афанасьев рассказал, когда отремонтируют мост на улице Дамбовской

Экономика, 15:48 26 ноября 2025

Ремонт мостового сооружения через протоку озера Оброчное на ул. Дамбовской в Тюмени продолжается. С 30 сентября 2025 года специалисты подрядной организации приступили к работам, завершение согласно по муниципальному контракту — 30 августа 2026 года.

Об этом глава города Максим Афанасьев сообщил в своих аккаунтах в соцсетях.

"Протяжённость участка — 275 метров. В ходе демонтажных работ специалисты выявили скрытые дефекты мостового сооружения. Проведено дополнительное обследование балок, получено заключение о необходимости их замены. В настоящее время проводится процедура определения поставщика конструктивных элементов. С учётом нормативных сроков ориентировочная дата поставки изготовленных Т-образных балок — 25 декабря текущего года", - рассказал он.

В связи с дополнительными видами работ сроки устройства дорожного покрытия во временном исполнении и запуска движения сдвигаются ориентировочно до февраля 2026 года. В марте запланированы работы на другой части мостового сооружения, что также потребует ограничения движения на проезжей части второго участка.

"После ремонта на объекте будет выполнено устройство асфальтобетонного покрытия с нанесением горизонтальной дорожной разметки, движение транспортных средств будет полностью восстановлено. Представители заказчика и подрядной организации прилагают все усилия для сокращения сроков окончания работ, требующих ограничения дорожного движения", - заверил глава Тюмени.

