Самые частые QR-платежи россияне совершают в супермаркетах

Финансовые аналитики проанализировали платежи россиян и определили ключевые сферы, где они чаще всего используют QR-коды для оплаты товаров и услуг. Самыми распространенными стали супермаркеты и магазины одежды и обуви. Об этом рассказал в преддверии 16-го Инвестиционного форума "РОССИЯ ЗОВЕТ!" старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.

Половина всех платежей, совершенных по QR-коду, приходится на топ-5 сегментов. Наиболее востребованы они в супермаркетах и сфере развлечений (17% всех оплат). Каждая десятая транзакция совершается в категории "одежда и обувь", более 5% — при заказе туристических услуг.

"В этом году мы фиксируем рост QR-операций более чем в 1,5 раза к аналогичному периоду прошлого года. Это значит, что меняются привычки потребителей. В 2026 году рост продолжится благодаря законодательному внедрению универсального QR-стандарта НСПК. Мы наблюдаем не просто смену платежных предпочтений, а системную трансформацию платежной культуры в стране", — отметил топ-менеджер ВТБ.

С сентября 2026 года в России начнется массовое внедрение универсального QR-кода, который станет ключевым элементом обновленной платежной экосистемы. Его главное отличие — возможность оплаты через приложение любого банка, что устранит путаницу из-за множества разных кодов и создаст единое платежное пространство.

материал предоставлен пресс-службой Банк ВТБ(ПАО)