За пьяную поездку в магазин пожилой водитель остался без "Нивы"

Происшествия, 19:37 28 ноября 2025

Прокуратура Тюменской области | Фото: Прокуратура Тюменской области

Пожилой водитель из Казанского района за пьяную езду лишился автомобиля. Как установлено в суде, в сентябре нетрезвый 70-летний пенсионер отправился в магазин на свой "Ниве".

По пути его остановили сотрудники Госавтоинспекции. После освидетельствования водитель был отстранен от управления транспортным средством.

Ранее он уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение. На этот раз пенсионер лишён водительских прав на два года, а также отработает 200 часов обязательных работ.

