Спектакль "Все, что помню руками" представят в Тюмени
Премьера спектакля "Все, что помню руками", приуроченного к 80-летию Победы, пройдет в МТЦ "Космос" 9, 10 и 11 декабря. Истории о Великой Отечественной войне расскажут актрисы театральной студии "Мари Ванна".
Участницы студии — представители старшего поколения. Кто-то встретил войну ребенком, а у кого-то на фронт ушли родные и близкие. Спектакль посвящен судьбам людей и подвигу каждой семьи и всего народа во время войны.
Особенностью постановки станет совместное творчество: актрисы предложат зрителям поделиться своими историями. Во время беседы они вместе изготовят изделия в технике макраме.
Проект реализуется при поддержке гранта Губернатора Тюменской области, пишет Мегатюмень.
Возрастное ограничение: 12+.