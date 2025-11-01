  • 29 ноября 202529.11.2025суббота
Спектакль "Все, что помню руками" представят в Тюмени

Общество, 10:36 29 ноября 2025

Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

Премьера спектакля "Все, что помню руками", приуроченного к 80-летию Победы, пройдет в МТЦ "Космос" 9, 10 и 11 декабря. Истории о Великой Отечественной войне расскажут актрисы театральной студии "Мари Ванна".

Участницы студии — представители старшего поколения. Кто-то встретил войну ребенком, а у кого-то на фронт ушли родные и близкие. Спектакль посвящен судьбам людей и подвигу каждой семьи и всего народа во время войны.

Особенностью постановки станет совместное творчество: актрисы предложат зрителям поделиться своими историями. Во время беседы они вместе изготовят изделия в технике макраме.

Проект реализуется при поддержке гранта Губернатора Тюменской области, пишет Мегатюмень.

Возрастное ограничение: 12+.

