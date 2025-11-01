Девять уголовных дел о мошенничестве с квартирами пенсионеров завели в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Девять уголовных дел о мошенничестве с квартирами пенсионеров заведено в Тюменской области за 2024-2025 годы. Речь об историях, когда пожилые люди продают жилье и отдают деньги мошенникам, а потом оспаривают сделки.

Пенсионеры заявляют, что находились под влиянием мошенников и не отдавали себе отчета в действиях. Суд встает на сторону пожилого продавца и отменяет сделку, оставляя честных покупателей без жилья и без денег, а иногда и с долгами.

"Основная проблема заключается в том, что стандартные проверки, которые проводят риелторы, банки и даже нотариусы, часто оказываются недостаточными. Нотариус проверяет дееспособность продавца жилья по субъективным ощущениям, банк заинтересован в выдаче кредита, риелтор – в комиссии. Никто из них не проводит комплексную правовую проверку истории объекта, не анализирует цепочку сделок и не выявляет риски будущего оспаривания", – разъясняет тюменский юрист Наталья Буслаева.

Полный список документов и действий перед покупкой включает следующие пункты: выписка из ЕГРН, проверка владельца на банкротство, информация о наличии родственников, нотариальная форма сделки, согласие супруга/супруги при наличии таковых, видеозапись разъяснений продавца о том, что он понимает условия и цену, справки из ПНД и НД, безналичный расчет (без наличных "на руки"), сервис безопасных расчетов (СБР), когда деньги хранятся на специальном счете, фиксация наличия альтернативного жилья или договоренностей о дальнейшем проживании, участие юриста, который объективно оценивает добровольность сделки и отсутствие давления, пишет "Тюменская область сегодня".