Тюменка лишилась 150 тыс. рублей в погоне за легкой прибылью

Происшествия, 10:14 29 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Более 150 тыс. рублей выманили мошенники у 35-летней жительницы Тюмени. Женщина пыталась заработать на бирже.

Тюменке позвонил неизвестный и предложил подзаработать быстрым способом. Он убедил ее установить мобильное приложение, где ей открыли брокерский счет. На него она вносила разные суммы.

В первое время тюменке удалось вывести небольшую сумму денег. Чтобы заработать еще больше, женщина оформила кредит на крупную сумму и перевела деньги на счет в приложении. В ответ ей обещали перевести весь выигрыш, но этого так и не произошло.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

# мошенники

