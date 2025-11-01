Тюменка лишилась 150 тыс. рублей в погоне за легкой прибылью

Более 150 тыс. рублей выманили мошенники у 35-летней жительницы Тюмени. Женщина пыталась заработать на бирже.

Тюменке позвонил неизвестный и предложил подзаработать быстрым способом. Он убедил ее установить мобильное приложение, где ей открыли брокерский счет. На него она вносила разные суммы.

В первое время тюменке удалось вывести небольшую сумму денег. Чтобы заработать еще больше, женщина оформила кредит на крупную сумму и перевела деньги на счет в приложении. В ответ ей обещали перевести весь выигрыш, но этого так и не произошло.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.