Педагог из Тюмени отмечена на всероссийском конкурсе советников директора по воспитанию
Педагог из Тюмени Юлия Караваева отмечена на всероссийском конкурсе советников директора по воспитанию "Новая философия воспитания". Она заняла первое место в номинации "Навигатор моего сердца", лучшей ее признали дети.
Об этом в своих социальных сетях написал губернатор Тюменской области Александр Моор.
"Юлия Леонидовна работает советником директора моей родной 49-й гимназии. От всей души поздравляю победительницу с этими достижениями и желаю дальнейших профессиональных успехов!", — написал глава региона.