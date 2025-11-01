  • 29 ноября 202529.11.2025суббота
Педагог из Тюмени отмечена на всероссийском конкурсе советников директора по воспитанию

17:15 29 ноября 2025

из телеграм-канала Александра Моора | Фото: из телеграм-канала Александра Моора

Педагог из Тюмени Юлия Караваева отмечена на всероссийском конкурсе советников директора по воспитанию "Новая философия воспитания". Она заняла первое место в номинации "Навигатор моего сердца", лучшей ее признали дети.

Об этом в своих социальных сетях написал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Юлия Леонидовна работает советником директора моей родной 49-й гимназии. От всей души поздравляю победительницу с этими достижениями и желаю дальнейших профессиональных успехов!", — написал глава региона.

