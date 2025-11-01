  • 30 ноября 202530.11.2025воскресенье
  • USD78,2284
    EUR90,8190
  • В Тюмени 1..3 С 2 м/с ветер юго-западный

Тюменский центр реабилитации "Родник" присоединился к акции "Открыто для всех"

Общество, 15:47 30 ноября 2025

центр "Родник" (архив) | Фото: центр "Родник" (архив)

Спортивный марафон для ребят с инвалидностью в рамках Всероссийской недели "Открыто для всех" проходит в Тюменском центре комплексной реабилитации "Родник" до 30 ноября. Это масштабное событие приурочено к Международному дню инвалида и призвано охватить все аспекты жизни человека с инвалидностью и его семьи.

На днях в "Роднике" праздничный концерт организовали специалисты из ДШИ "Гармония". Вечер посвятили Дню матери. Среди зрителей — семьи, которые приехали в "Родник" на реабилитацию, и гости - подростки "Областного центра профилактики и реабилитации".

"Гармония" — давний партнер "Родника". Уже несколько лет центр сотрудничает с ней в сфере культуры и искусства, предоставляя молодым талантливым артистам сцену для выступления и полный зрительный зал. Творческое настроение передается и воспитанникам "Родника", пишет пресс-служба центра. 27 ноября в "Конторе пароходства" открылась выставка "Конек", экспозиция которой составлена по мотивам рисунков детей "Родника", их усилиями и с помощью художников Тюмени

Выставка, посвящена 210-летию со дня рождения Петра Ершова. Она будет работать до 25 января, вход свободный.

Возрастное ограничение: 0+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# дети-инвалиды , центр Родник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:05 30.11.2025Премьера игрового фильма "Вахта памяти" состоялась в Тюмени
19:52 30.11.2025В Тюмени выпустили серию комиксов о выдающихся жителях города
18:55 30.11.202513 грузовых машин отправили из Тюмени в зону СВО
18:37 30.11.2025Тюменцам рассказали о росте цен на шоколад

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора