Тюменский центр реабилитации "Родник" присоединился к акции "Открыто для всех"

| Фото: центр "Родник" (архив) | Фото: центр "Родник" (архив)

Спортивный марафон для ребят с инвалидностью в рамках Всероссийской недели "Открыто для всех" проходит в Тюменском центре комплексной реабилитации "Родник" до 30 ноября. Это масштабное событие приурочено к Международному дню инвалида и призвано охватить все аспекты жизни человека с инвалидностью и его семьи.

На днях в "Роднике" праздничный концерт организовали специалисты из ДШИ "Гармония". Вечер посвятили Дню матери. Среди зрителей — семьи, которые приехали в "Родник" на реабилитацию, и гости - подростки "Областного центра профилактики и реабилитации".

"Гармония" — давний партнер "Родника". Уже несколько лет центр сотрудничает с ней в сфере культуры и искусства, предоставляя молодым талантливым артистам сцену для выступления и полный зрительный зал. Творческое настроение передается и воспитанникам "Родника", пишет пресс-служба центра. 27 ноября в "Конторе пароходства" открылась выставка "Конек", экспозиция которой составлена по мотивам рисунков детей "Родника", их усилиями и с помощью художников Тюмени

Выставка, посвящена 210-летию со дня рождения Петра Ершова. Она будет работать до 25 января, вход свободный.

Возрастное ограничение: 0+