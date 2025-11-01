  • 30 ноября 202530.11.2025воскресенье
Тобольские боксеры завоевали три медали на международном турнире

Спорт, 17:10 30 ноября 2025

Фото: тг-канал Петра Вагина

Тобольские боксеры завоевали три медали на международном турнире памяти Владислава Стрижова в Надыме. На соревновании собрались спортсмены из 15 стран мира.

Виктория Айтмаметова в напряженном финале одержала уверенную победу над сильной соперницей из Эквадора, Дмитрий Федотов одолел в финальном поединке соперника из Узбекистана. Никита Костецкий – завоевал бронзовую медаль, проявив мастерство и упорство.

"Выражаю искреннюю благодарность тренерам – Илье и Дмитрию Косенко. Дорогие ребята, вы – наша гордость и будущее. Ваши победы – это не только ваш личный триумф, но и слава нашего любимого Тобольска на международной арене", - написал глава Тобольска Петр Вагин в своих соцсетях.

Фото: тг-канал Петра Вагина

