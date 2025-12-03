Тюменским предпринимателям расскажут о заполнении заявки на грант
Вебинар "Как подать заявку на получение гранта для социальных и молодых предпринимателей" начнется 5 декабря в 14 часов.
По информации центра "Мой бизнес" Тюменской области, спикеры разберут: условия и сроки получения грантовой поддержки; этапы для предпринимателя после подачи заявки; другое.
Также помогут пройти авторизацию и подать заявки в государственной информационной системе "Портал конкурсов на получение субсидий Тюменской области".
Регистрация по ссылке.
Ссылка на подключение придет на указанную почту.
Вебинар проходит в рамках проектного офиса для социальных предпринимателей, а также реализации нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика"