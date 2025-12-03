  • 3 декабря 20253.12.2025среда
Тюменским предпринимателям расскажут о заполнении заявки на грант

Экономика, 08:48 03 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вебинар "Как подать заявку на получение гранта для социальных и молодых предпринимателей" начнется 5 декабря в 14 часов.

По информации центра "Мой бизнес" Тюменской области, спикеры разберут: условия и сроки получения грантовой поддержки; этапы для предпринимателя после подачи заявки; другое.

Также помогут пройти авторизацию и подать заявки в государственной информационной системе "Портал конкурсов на получение субсидий Тюменской области".

Регистрация по ссылке.

Ссылка на подключение придет на указанную почту.

Вебинар проходит в рамках проектного офиса для социальных предпринимателей, а также реализации нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика"

# вебинар , грант , национальный проект Эффективная и конкурентная экономика , социальное предпринимательство

﻿
