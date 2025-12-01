  • 1 декабря 20251.12.2025понедельник
Социальные объекты построят и модернизируют в Тюменской области по решению Александра Моора

Губернатор, 14:31 01 декабря 2025

ТГ-канал Александра Моора | Фото: ТГ-канал Александра Моора

Традиционная декада примов граждан, посвященная дню рождения "Единой России", началась в Тюменской области. Старт ей дал губернатор, секретарь регионального отделения партии Александр Моор.

Первыми на прием попали жители Уватского, Ялуторовского и Тобольского округов. Преподаватель физкультуры и ОБЖ из с. Петелино обратился с просьбой о строительстве современной площадки для сдачи норм ГТО.

"Популяризация здорового образа жизни – важная задача. Сам отношусь к занятиям спортом с большим уважением, и в партии "Единая Россия" мы уделяем этому большое внимание. Участок под площадку уже выбран. Распорядился построить её в 2026 году", - рассказал по итогам губернатор в своих соцсетях.

Светлана Букаринова сигнализировала о необходимости строительства блочной станции подготовки питьевой воды в Увате. Сейчас здесь проживают около пяти тыс. человек, производительности имеющихся блочных очистных уже недостаточно. Александр Моор подписал распоряжение об установке в правобережной части села дополнительного модуля станции очистки. Он появится уже в следующем году и будет очищать 100 куб. м воды в сутки.

В пос. Сумкино Тобольского городского округа начнется капитальный ремонт здания "Детской школы искусств имени А.А. Алябьева". С такой просьбой на приеме обратилась жительница микрорайона Екатерина Москвичева.

"Поручил провести работы. Финансирование на них предусмотрено, в том числе в рамках реализации национального проекта "Семья", - уточнил Александр Моор.

Прием жителей представителями "Единой России" продлится до 10 декабря. Узнать часы работы и адрес приемных можно на сайте "Единой России" и в соцсетях региональной общественной приемной в Тюменской области.

Александр Моор , Единая Россия , личный прием

