Тюменцы поучают доступ к реабилитации через электронные сертификаты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области, имеющие инвалидность, используют электронные сертификаты для приобретения средств технической реабилитации.

Об этом рассказал заместитель управляющего Социальным фондом России по Тюменской области Антон Ионов на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

По его словам, в 2025 году 18 тыс. человек получили более 800 тыс. единиц средств реабилитации, оформленных с помощью электронного сертификата.

"На сегодня оформлено более 580 тысяч сертификатов на сумму свыше 890 миллионов рублей, - добавил он. - Следует отметить, что всего на территории Тюменской области с электронным сертификатом ТСР работают более 40 торговых точек".

Кроме того, уже четвёртый год в регионе реализуется пилотный проект Минтруда России, позволяющий оплачивать услуги комплексной реабилитации с помощью электронного сертификата.

"С момента старта проекта оформлено уже более 4 тысяч 500 сертификатов, с использованием которых приобретены услуги комплексной реабилитации, - рассказал Антон Ионов. - Это около трёх с половиной тысяч детей в возрасте до 17 лет, которым категория инвалидности установлена впервые".

Отметим что в Тюменской области работают 14 центров реабилитации, оказывающих соответствующие услуги.

Николай Ступников