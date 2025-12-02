  • 2 декабря 20252.12.2025вторник
  • В Тюмени -1..-3 С 2 м/с ветер юго-западный

Тюменцы поучают доступ к реабилитации через электронные сертификаты

Общество, 09:12 02 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области, имеющие инвалидность, используют электронные сертификаты для приобретения средств технической реабилитации.

Об этом рассказал заместитель управляющего Социальным фондом России по Тюменской области Антон Ионов на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

По его словам, в 2025 году 18 тыс. человек получили более 800 тыс. единиц средств реабилитации, оформленных с помощью электронного сертификата.

"На сегодня оформлено более 580 тысяч сертификатов на сумму свыше 890 миллионов рублей, - добавил он. - Следует отметить, что всего на территории Тюменской области с электронным сертификатом ТСР работают более 40 торговых точек".

Кроме того, уже четвёртый год в регионе реализуется пилотный проект Минтруда России, позволяющий оплачивать услуги комплексной реабилитации с помощью электронного сертификата.

"С момента старта проекта оформлено уже более 4 тысяч 500 сертификатов, с использованием которых приобретены услуги комплексной реабилитации, - рассказал Антон Ионов. - Это около трёх с половиной тысяч детей в возрасте до 17 лет, которым категория инвалидности установлена впервые".

Отметим что в Тюменской области работают 14 центров реабилитации, оказывающих соответствующие услуги.

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# отделение СФР по Тюменской области , реабилитация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:02 02.12.2025В Тюмени 33 % работников довольны продолжительными новогодними каникулами
10:40 02.12.2025Тюменские медики оказали 675 жителям экстренную помощь
10:29 02.12.2025Школьники из Сургутского района завоевали награды конкурса "Марш Победителей" в Москве
10:07 02.12.2025Роспотребнадзор: натуральная красная икра не бывает дешевой

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора