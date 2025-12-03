  • 3 декабря 20253.12.2025среда
Директор департамента ЖКХ ответит на вопросы тюменцев

Общество, 09:12 03 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Личный прием граждан проведет директор департамента ЖКХ, координатор федерального партпроекта "Школа ЖКХ" в Тюменской области Семён Тегенцев 10 декабря.

Жители региона смогут задать вопросы на тему капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, благоустройства территорий, энергосбережения, газификации и другие, сообщили в департаменте.

Желающих ждут в Штабе общественной поддержки в Тюменской области на ул. Водопроводной, 36/3 с 14 до 17 часов. Тел. для консультаций: (3452) 42-77-77.

Встреча запланирована в рамках декады приемов "Единой России". Старт ей дал глава региона, секретарь областного отделения партии Александр Моор 1 декабря.

