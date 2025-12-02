В Тюменской области выявили 367,2 тыс. тонн недостоверно задекларированного зерна

367,2 тыс. тонн недостоверно задекларированного зерна выявили в тюменской области с января по ноябрь. Всего в инфосистеме "Росаккредитация" зафиксировано 125 таких фактов, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Декларации соответствия признали недействительными и отозвали. Основные нарушения – зерно исследовано на неполный перечень показателей, по недействующим либо отмененным стандартам и методикам, есть ошибки в оформлении протоколов испытаний и деклараций.

Предприятиям объявили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна.

Требования законодательства в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна здесь.