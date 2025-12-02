  • 2 декабря 20252.12.2025вторник
В акции "Сохраним лес" 2025 года поучаствовали более 5,6 тыс. жителей Тюменской области

Общество, 16:10 02 декабря 2025

Александр Аксенов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Аксенов, ИА "Тюменская линия"

Более 5,6 тыс. жителей Тюменской области поучаствовали во Всероссийской акции "Сохраним лес" в 2025 году. Работники лесной отрасли, представители органов власти, предприятий, волонтёры, школьники и активные жители региона посадили почти 3 млн саженцев на площади 811 га, сообщает департамент лесного комплекса.

Центральное мероприятие прошло в Тюменском округе, в посадке деревьев участвовал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Отметим, что в 2025 году в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие" прошли две масштабные экологические акции — "Сад памяти" и "Сохраним лес". По их итогам в регионе посадили около 3,2 млн деревьев, к экологическим инициативам присоединились более 6,4 тыс. человек.

# акция Сохраним лес , национальный проект Экологическое благополучие

