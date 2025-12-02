  • 2 декабря 20252.12.2025вторник
Документальный фильм "Положительный" представили в Тюмени

Общество, 18:47 02 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Предпремьерный показ документального короткометражного фильма "Положительный" состоялся в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 2 декабря. Событие приурочено ко Всемирному дню борьбы со СПИД.

"Каждый год День борьбы со СПИД имеет определенную тематику. В 2025 году она звучит так: от вызовов к преобразованиям в ответе на ВИЧ-инфекцию, — отметила в приветственном слове заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Новикова. — Нам уже нужно преобразовывать свои подходы. Мы понимаем, кто подвергается риску заражения. Мешающая нам стигма — что это социально неблагополучные люди. Нет. Каждый из нас потенциально имеет риск заболеть. Но сегодня есть максимальное тестирование, очень чувствительные, эффективные диагностические тесты, есть лечение. Нужно просто к этому прийти и поверить, что с этим можно благополучно жить. И главное — знать, как от этого защититься".

Фильм "Положительный" рассказывает о человеке, живущем с ВИЧ, — без попытки скрыться за медицинским языком или обезличенной статистикой, отмечают создатели. В центре документальной ленты — 26-летний тюменец Дмитрий, который узнал о своем положительном ВИЧ-статусе три года назад. Молодой человек искренне и прямо рассказывает о своих страхах, принятии и о том, как можно строить жизнь, не позволяя диагнозу определять свою идентичность.

﻿

"Наш фильм — это лишь маленькая капля в огромное море, но чем больше будет таких капель, тем быстрее мы разобьем эту стену стигмы и недопонимания. И тогда людям с положительным статусом станет чуточку легче. А людям с отрицательным статусом — понятнее. Тогда мы все сможем включать свое рациональное мышление, эмпатию по отношению к ближнему", — отметила медиапродюссер центра информационных проектов департамента общественных связей Тюменской области Арина Ким.

Участниками предпремьерного показа стали ведущие тюменские эксперты. Заведующая эпидемиологическим отделом Центра СПИД Екатерина Шишигина рассказала о ситуации с ВИЧ в Тюменской области.

"Население региона хорошо обследуется на ВИЧ-инфекцию, этот показатель на 31 октября 2025 года составил 42,2%. За 10 месяцев было зарегистрировано 670 новых случаев заболевания, 58% — это мужчины, 42% — это женщины. Превалирует половой путь передачи инфекции, он составляет 88,5% от общего числа случаев. В возрастной структуре лидирует группа 35–44 года, это 39% от общего числа заболевших", — привела данные Екатерина Шишигина. Эксперт подчеркнула, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Тюменской области из года в год снижается.

Как ведется профилактика ВИЧ-инфекции в регионе, рассказал врач по медицинской профилактике Центра СПИД Егор Черкасов.

Центр создал чат-бот в Telegram, где любой человек может задать вопрос о профилактике, методах диагностики, лечении ВИЧ-инфекции. Получить консультацию специалиста можно круглосуточно.

Сотрудники центра выезжают на предприятия и проводят просветительские мероприятия с возможностью экспресс-тестирования. На 1 декабря 2025 года проведено больше 200 таких мероприятий, охват составил 9 тыс. человек, почти 5 тыс. их них прошли экспресс-тест. Также на территории Тюменской области находятся 106 аутрич-офисов, куда можно обратиться анонимно и пройти тест на ВИЧ-инфекцию.

Просветительскую работу в игровом формате сотрудники Центра СПИД ведут и в школах, с 2025 года — в пришкольных лагерях.

При Центре работает горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции, обратиться можно по номеру телефона 8-919-944-42-07.

"Это еще один способ сокращения дистанции между специалистом и человеком. Любой может позвонить на горячую линию и задать любой вопрос касательно ВИЧ-инфекции, в ответ получить исчерпывающую консультацию. В 2025 году на горячую линию поступило более 1 тыс. 200 звонков", — рассказал Егор Черкасов.

Вера Коршунова

# ВИЧ , документальное кино , профилактика

﻿
