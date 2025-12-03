Тюменский опыт по обращению с отходами перенимают другие регионы
Опыт Тюменской области в сфере обращения с коммунальными отходами изучила делегация Новосибирска на выездной встрече.
Представители министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области побывали на мусоросортировочном заводе и в экодоме "Центральный", сообщает областной департамент недропользования и экологии.
Специалисты обменялись практиками и подходами к решению проблем в сфере обращения с отходами, в том числе в части организации деятельности региональных операторов.