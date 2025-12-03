  • 3 декабря 20253.12.2025среда
Тюменский опыт по обращению с отходами перенимают другие регионы

Общество, 20:10 03 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Департамент недропользования и экологии Тюменской области | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Опыт Тюменской области в сфере обращения с коммунальными отходами изучила делегация Новосибирска на выездной встрече.

Представители министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области побывали на мусоросортировочном заводе и в экодоме "Центральный", сообщает областной департамент недропользования и экологии.

Специалисты обменялись практиками и подходами к решению проблем в сфере обращения с отходами, в том числе в части организации деятельности региональных операторов.

# мусоросортировочный завод , обращение с отходами

