Китай, Индия и Египет вошли в число основных покупателей тюменского зерна

Китай, Казахстан, Белоруссия, Индия, Южная Корея и Египет стали основными покупателями тюменского зерна и продуктов его переработки в 2025 году. Всего с начала года сотрудники регионального управления Россельхознадзора досмотрели около двух тыс. партий, направляемых на экспорт.

Все зерно перед отправкой проходит тщательную проверку. Так, профильные специалисты изучили более 1,5 тыс. сопроводительных документов, по результатам выдали свыше 1,9 тыс. фитосанитарных сертификатов на партии зерна и продукты его переработки общим весом более 64 тыс. тонн, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.