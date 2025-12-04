  • 4 декабря 20254.12.2025четверг
Школьникам расскажут о специальностях и условиях поступления в ТИУ 6 декабря

Общество, 09:34 04 декабря 2025

День открытых дверей проведет Тюменский индустриальный университет 6 декабря. Программа мероприятия будет полезна ученикам 9 и 11 классов, и тем, кто планирует получить дополнительное профессиональное образование, поступить в Институт заочного и дистанционного образования или пройти довузовскую подготовку, сообщает центр по внешним коммуникациям ТИУ.

Гостям вуза расскажут об уникальных программах, специальностях и направлениях подготовки, условиях поступления в вуз. Преподаватели и сотрудники подразделений помогут сделать осознанный выбор будущей профессии. Будущие студенты смогут побывать в лабораториях, узнать о специальностях единственного в регионе центра подготовки, переподготовки и повышения квалификации инженерных кадров для строительной отрасли.

Для участников Дня открытых дверей будут работать консультационные и интерактивные площадки, желающие смогут поучаствовать в викторине, мастер-классах, посетить экскурсии.

Более подробную информацию можно узнать по ссылке.

