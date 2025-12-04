  • 4 декабря 20254.12.2025четверг
Новый музей в ялуторовской школе посвятили разведчику Павлу Фитину

Общество, 13:58 04 декабря 2025

тг-канал Андрея Артюхова | Фото: тг-канал Андрея Артюхова

Музей, посвященный руководителю внешней разведки СССР, генерал-лейтенанту Павлу Фитину открыли в ялуторовской школе № 4. Для ребят земляк, уроженец села Ожогино Ялуторовского уезда является примером целеустремленности и трудолюбия, написал в своих соцсетях первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.

Участниками мероприятия стали глава Ялуторовска Вячеслав Смелик, депутат Ялуторовской гордумы Александр Дьячков, учителя и старшеклассники.

"Для организации музея выделил средства из депутатского фонда для приобретения витрин и стеллажей. В новой экспозиции представлены фотографии и документы, рассказывающие о жизни и работе Павла Фитина. Он возглавил внешнюю разведку СССР, когда ему был всего 31 год, руководил ею в самые сложные для страны годы — с 1939 по 1946 — и многое сделал для победы в Великой Отечественной войне. Одним из музейных экспонатов стала книга доктора исторических наук Александра Вычугжанина "Юность разведчика. Идентификация Алекса", - сказал Андрей Артюхов.

Открывшийся музей смогут посетить учащиеся всех школ Ялуторовска, он станет площадкой для проведения городских патриотических мероприятий.

С декабря прошлого года школа № 4 носит имя легендарного разведчика, а на фасаде размещен баннер с его портретом в рамках проекта "Единой России" и Минпросвещения РФ "Лица Героев".

# музей , Павел Фитин , школа , Ялуторовск

