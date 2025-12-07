  • 7 декабря 20257.12.2025воскресенье
Встречу с людьми с особенностями здоровья организовали в тюменской библиотеке

15:39 07 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Встречу "Особенные люди" организовали в областной детской библиотеке им. К.Я. Лагунова в Тюмени. Участниками стали школьники и специалисты с особенностями здоровья.

Ребята познакомились с сотрудником Специальной библиотеки для слепых Романом Гармановым, представителями Тюменской областной организации Всероссийского общества слепых Борисом Халиным, Юлией Могильниковой и Иваном Пищулиным. Каждый из них поделился своей историей, сообщили в пресс-службе учреждения.

Так, Роман печатает книги для незрячих шрифтом Брайля, записывает произведения в аудиоформате, настраивает тифлофлешплееры – специальные приборы, с помощью которых можно не только слушать аудиокниги, но и записывать информацию. Борис работает звукорежиссёром на "Радио ВОС" и возглавляет молодёжный совет Тюменской областной организации "Всероссийского общества слепых".

Юлия работает экскурсоводом интерактивного пространства "Мир на ощупь". Она рассказала о приспособлениях, облегчающих быт. Среди них устройства для определения цвета и прибор для контроля уровня жидкости в стакане. Иван – обладатель собаки-проводника по кличке Ультра, рассказал о центре подготовки таких собак.

В завершение встречи гости библиотеки дали совет: если вы хотите оказать помощь незрячему, прямо спросите, нуждается ли он в ней. Если вашу помощь готовы принять, не берите человека за ту руку, в которой он держит белую трость.

﻿
