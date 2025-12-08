  • 8 декабря 20258.12.2025понедельник
  • В Тюмени -17..-19 С 4 м/с ветер северо-восточный

Почти 1 млн рублей алиментов взыскала с супруга на детей жительница Тюмени

Общество, 14:20 08 декабря 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Почти 1 млн рублей на содержание детей взыскала с супруга жительница Тюмени. При разводе они договорились об определенной сумме, которую мужчина будет выплачивать, но так как это гораздо меньше, чем одна треть его месячного дохода, женщина решила подать на алименты, сообщает управление ФССП России по Тюменской области.

В июле 2025 года она решила взыскать с бывшего мужа алименты через суд. Пристав произвела арест счетов и направила постановление на удержание заработной платы неплательщика в размере 70 %.

Мужчина решил оплатить задолженность и сделал это незамедлительно. В дальнейшем он пообещал законно исполнять свой долг по выплате алиментов, чтобы не слыть должником.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# алименты , УФССП России по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:21 08.12.2025Мемориал, посвященный героям-защитникам Отечества, открыли в селе Бердюжье
15:59 08.12.2025Бизнес-идею участника "Боевого кадрового резерва Тюменской области" поддержал наставник 
15:51 08.12.2025Более 300 волонтеров Сургутского района собрались на слёт-фестиваль "Добрый район"
15:48 08.12.2025В Тобольске продолжается капитальный ремонт коллектора

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора