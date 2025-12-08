Почти 1 млн рублей алиментов взыскала с супруга на детей жительница Тюмени

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Почти 1 млн рублей на содержание детей взыскала с супруга жительница Тюмени. При разводе они договорились об определенной сумме, которую мужчина будет выплачивать, но так как это гораздо меньше, чем одна треть его месячного дохода, женщина решила подать на алименты, сообщает управление ФССП России по Тюменской области.

В июле 2025 года она решила взыскать с бывшего мужа алименты через суд. Пристав произвела арест счетов и направила постановление на удержание заработной платы неплательщика в размере 70 %.

Мужчина решил оплатить задолженность и сделал это незамедлительно. В дальнейшем он пообещал законно исполнять свой долг по выплате алиментов, чтобы не слыть должником.