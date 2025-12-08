В Тюмени жильцы 11 домов остались без воды из-за утечки на водоводе
Последствия повреждения водопровода на ул. Тульской устраняют в Тюмени специалисты "Росводоканал Тюмень", сообщает городская администрация.
11 многоквартирных домов в прилегающем районе были отключены от водоснабжения. Жителей обеспечили подвозной водой. Для проведения ремонтно-восстановительных работ потребовался аварийный снос деревьев.
Информация об утечке поступила в диспетчерскую службу вечером 7 декабря. Уже через 10 минут к работе приступили аварийно-восстановительные бригады.
"Чтобы жители смогли подготовиться к рабочему дню, мы на время восстановили подачу воды. После восьми утра продолжили восстановительные мероприятия", — рассказал начальник цеха эксплуатации Владимир Шааб.