  • 8 декабря 20258.12.2025понедельник
  • В Тюмени -17..-19 С 4 м/с ветер северо-восточный

В Тюмени жильцы 11 домов остались без воды из-за утечки на водоводе

Происшествия, 15:02 08 декабря 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Последствия повреждения водопровода на ул. Тульской устраняют в Тюмени специалисты "Росводоканал Тюмень", сообщает городская администрация.

11 многоквартирных домов в прилегающем районе были отключены от водоснабжения. Жителей обеспечили подвозной водой. Для проведения ремонтно-восстановительных работ потребовался аварийный снос деревьев.

Информация об утечке поступила в диспетчерскую службу вечером 7 декабря. Уже через 10 минут к работе приступили аварийно-восстановительные бригады.

"Чтобы жители смогли подготовиться к рабочему дню, мы на время восстановили подачу воды. После восьми утра продолжили восстановительные мероприятия", — рассказал начальник цеха эксплуатации Владимир Шааб.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# авария , водопровод

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:15 08.12.2025Тоболяк лишился трактора и бензопилы за незаконную заготовку дров
15:02 08.12.2025В Тюмени жильцы 11 домов остались без воды из-за утечки на водоводе
11:04 07.12.2025Два жителя ХМАО погибли в ДТП на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск
19:51 06.12.2025Три года тюрьмы грозит Жителю Нижнетавдинского района за хранение наркотиков

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора