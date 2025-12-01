  • 12 декабря 202512.12.2025пятница
В Исетском округе на треть сократили потери воды при транспортировке

Экономика, 17:05 12 декабря 2025

На треть - с 38 % до 25 % - удалось сократить потери воды при транспортировке в Исетском округе за год. Для этого автоматизировали работу водонапорных башен, установили датчики давления и приборы учета воды и заменили более 5 тыс. м трубопроводов в селах Исетском, Бархатово, поселках, Коммунар и Кировском, сообщает ООО "Росводоканал Тюмень".

Началось строительство 10-километрового водопровода от Исетского до Солобоево.

В первый год работы первоочередной задачей предприятия стало улучшение качества водоподготовки. Для этого заменили кварцевый песок на фильтрах водоочистных станций в Исетском и Бархатово. Промыли водопроводные сети и продезинфицировали резервуары чистой воды.

"Для стабильной работы системы на скважинах установили 22 современных глубинных насоса в семи поселениях и 41 прибор учета воды. Шесть водонапорных башен оснастили датчиками давления. На особом контроле работы по устранению нештатных ситуаций. За год устранили 51 утечку на водопроводных сетях и 13 засоров", - рассказал начальник цеха эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения "Росводоканал Тюмень" в Исетском районе Владимир Шарашкин.

Кроме того, специалисты предприятия автоматизировали работу сливной станции в селе Исетском. Сегодня она принимает до тысячи кубометров стоков в сутки, ежедневно обслуживая более 100 ассенизаторских машин.

Операционную деятельность в Исетском округе "Росводоканал Тюмень" ведет с декабря 2024 года. До 2030 года в развитие систем водоснабжения и водоотведения территории планируется инвестировать 3,7 млрд рублей. Запланирована реновация 19 водоочистных станций, модернизация очистных сооружений в Исетском и Кировском, реконструкция более 29 км водопроводных и строительство свыше 55 км канализационных сетей в девяти населённых пунктах.

