ИТ-тренды в сфере бизнеса обсудят на встрече экспертов в Тюмени

Встречу "ИТ-тренды 2026" проведет Торгово-промышленная палата Тюменской области 24 декабря. Мероприятие соберет на одной площадке специалистов IT-сферы, лидеров отрасли и экспертов, а также предпринимателей, чтобы подвести итоги 2025 года и определить курс развития на следующий.

Участники обсудят главные тренды в IT и digital, узнают, какие технологии будут определять бизнес в 2026 году. Поговорят о защите данных без больших затрат, разберут успешные кейсы и обсудят, почему одни стратегии взлетели, а другие нет. Также эксперты расскажут о том, как управлять ИТ-специалистами в кризис, о подходах к руководству, которые помогают компаниям расти даже в сложные времена.

Мероприятие начнется в 16 часов по адресу: ул. Малыгина, 2. Регистрация по ссылке. Возрастное ограничение: 18+