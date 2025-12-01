  • 24 декабря 202524.12.2025среда
В Ишиме инвесторы реализовали 28 проектов за год

Экономика, 11:47 24 декабря 2025

t.me/Glava_Ishim

28 инвестиционных проектов на сумму 283,6 млн рублей реализовали инвесторы в Ишиме в 2025 году. Предприниматели создали 218 рабочих мест.

За год в городе открыли три новых медицинских центра, оснащенных современным оборудованием.

"Вопросы налогообложения и налоговых изменений рассмотрели участники итогового в этом году заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Бизнес обеспечивает занятость населения, создает новые рабочие места. Но чтобы малый бизнес мог развиваться и процветать, ему нужна поддержка государства. Именно поэтому в своей работе мы уделяем большое внимание привлечению инвестиций на территорию нашего города", - написал глава Ишима Федор Шишкин в своих аккаунтах в соцсетях.

t.me/Glava_Ishim t.me/Glava_Ishim t.me/Glava_Ishim t.me/Glava_Ishim t.me/Glava_Ishim ﻿

Он поздравил предпринимателей с наступающими Новым годом и Рождеством. Поблагодарил за профессионализм и добросовестный труд. Пожелал крепкого здоровья, семейного благополучия, надежных партнеров по бизнесу, стабильных доходов, выгодных сделок, успешной реализации бизнес-проектов.

# инвесторы , Ишим , предпринимательство , Федор Шишкин

