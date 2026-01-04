Тюменский диетолог советует добавлять в рацион больше овощей и фруктов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Соблюдать баланс и помнить о мере советует тюменцам врач-диетолог Многопрофильного консультативно-диагностического центра Екатерина Плешакова.

Так, специалист рекомендует готовить мясо или рыбу на гриле или запеченными, это позволит сохранить полезные вещества и уменьшить количество жира. Майонезные заправки можно заменить оливковым маслом, йогуртовыми соусами или лимонным соком, пишет Мегатюмень.

Холодец, по словам диетолога, считается полезным блюдом благодаря высокому содержанию коллагена, минералов и витаминов группы B. Однако не стоит забывать о высоком содержании в нем холестерина и насыщенных жиров. Поэтому важно помнить о его умеренном потреблении.

Полезной альтернативой солениям и консервантам могут стать овощи и фрукты без добавления соли, квашеная капуста, кимчи, моченые яблоки, богатые пробиотиками и полезными бактериями.

После сытного основного меню следует выбирать более легкий десерт, например свежие фрукты, ягоды или фруктовые салаты с йогуртовым или лимонным соусом.