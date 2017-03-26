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В Тюмени появится новый завод по выращиванию рыбы

09:54 26 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
www.phototyumen.ru

Новый мини-завод по выращиванию рыбы откроется в Тюменской области. Его строительством занимается ассоциация производственно-торговых предприятий Тюменской области "Оцелот", сообщает пресс-служба Тюменского района.

"У нас получится полный цикл выращивания рыбы, от икринки до взрослой особи. В первую очередь мы ставим перед собой цель зарыбление наших рек. Сейчас этот процесс касается, в основном, северных водоемов, куда запускаются сиговые рыбы. В реки на юге области они не попадают.  "Оцелотовцы"  решили исправить эту ситуацию, наполнять их, в том числе, и осетровыми. Кроме того, часть рыбы они решили оставлять на доращивание и, с помощью предприятия "Эра-98", доводить до торговых сетей. Новый завод станет и площадкой для практики студентов аграрного университета. "Для учащихся направления "Водные ресурсы и аквакультура", - отмечает ректор вуза Елена Бойко, - это уникальная возможность проявить себя, получить практику на предприятии с полным циклом рыбоводного производства. Также надеемся на появление здесь лаборатории, где студенты смогут заниматься исследовательской работой", -  рассказал инициатор проекта Руслан Цицкиев.

Выращивание осетровых и сиговых видов рыбы на заводе не  ограничатся.

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