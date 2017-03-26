Биатлонный центр в Увате готов к этапу Кубка IBU, считает Владимир Якушев

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев лично протестировал лыжную трассу на чемпионате России по биатлону, который проходит в Увате.

"Трасса мне понравилась, снег был хороший. Но я катался с утра, когда немного подмораживало. Днем вышло солнце, трасса стала потяжелее. Я пообщался с организаторами и гостями чемпионата. Никаких претензий к организации соревнований нет", - поделился впечатлениями глава региона.

По мнению Владимира Якушева, инфраструктура Уватского биатлонного центра им. А.И. Тихонова готова к проведению этапа Кубка IBU в 2018 году. "Конечно, летом мы проведем ряд мероприятий по благоустройству", - добавил он.

Свой личный лыжный сезон Владимир Якушев намерен завершить в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". "К сожалению, мне не удалось в полном объеме выполнить свою личную лыжную программу - декабрь выдался очень холодным. Но в целом я доволен. Теперь переключусь на хоккей", - поделился планами губернатор.

Евгений Бабенко