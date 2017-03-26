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Владимир Якушев: в Увате нужно строить школу

18:51 26 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Новую школу на пятьсот мест необходимо построить в Увате в ближайшие годы. Об этом заявил журналистам губернатор Тюменской области Владимир Якушев, подводя итоги рабочей поездки в Уватский район.

"Наиболее важный вопрос, который поднял глава Уватского района Сергей Путмин – необходимость строительства новой общеобразовательной школы в селе Уват. Демографическая ситуация в райцентре позитивна, детишек в последние годы рождается много. Пока основная нагрузка ложится на детские сады. Но когда сегодняшним дошкольникам исполнится семь лет, общеобразовательные школы, которые уже сейчас перегружены, не выдержат нарастающего потока детей. У меня сложилось мнение, что предложение о строительстве новой школы надо поддержать", - сказал губернатор.

Строительство оснащенной современным оборудованием школы на 500 мест обойдется областному бюджету примерно в 300 млн рублей, добавил Владимир Якушев. "Надо принимать решение, подыскивать проект школы, и параллельно изыскивать финансовые возможности", - уверен он.

По словам главы региона, состоявшееся в рамках рабочей поездки в Уватский район совещание с руководством муниципалитета было посвящено состоянию социальной инфраструктуры – объектов дошкольного и общего образования, здравоохранения.

"Кроме того, мы обсудили инвестиционный климат, строительство и капитальный ремонт жилья и объектов жилищно-коммунального хозяйства. Вопросов много. Как всегда не хватает денег. Поэтому нужно выстраивать четкую систему приоритетных направлений развития муниципалитета. По итогам совещания я дам ряд конкретных поручений", - отметил Владимир Якушев.

Евгений Бабенко

Теги: социальная сфера , строительство школ , Уватский район , Владимир Якушев

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