В Салехарде пройдет первый зимний фестиваль ГТО

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Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" состоится в Салехарде 29 и 30 марта.

Как сообщает ИА "Север-Пресс", в мероприятии примут участие команды из Лабытнанги и Салехарда, Ямальского, Приуральского и Шурышкарского районов. За награды фестиваля поборются более 100 человек. Участникам предстоит пройти несколько основных видов испытаний, включенных в комплекс ГТО. Это прыжки в длину с места, наклоны, подтягивания, отжимания для девушек и упражнения на пресс.

Окружной фестиваль ГТО для взрослых проводят впервые - третий этап внедрения комплекса ГТО среди всех возрастных категорий стартовал в России 1 января 2017 года. Напомним, в 2014-2015 годах комплекс ГТО проходил в пилотном режиме в 12 регионах, в 2016 году его внедрили во всех образовательных учреждениях. В 2017 году все россияне должны иметь возможность выполнить нормативы комплекса.

К движению ГТО на Ямале присоединились более 60 тыс. человек. За два года в округе провели около 500 мероприятий по внедрению нормативов. Самые активные северяне по сдаче ГТО - школьники, студенты и работающая молодежь. В профильном ведомстве отметили, что школьники заинтересованы в сдаче норм комплекса ГТО, потому что спортивные результаты учитывают при поступлении в вузы наряду с результатами ЕГЭ. Возможно, среди пенсионеров найдется много желающих сдать нормативы, потому что нормы не очень сложные и многим они вполне по силам.