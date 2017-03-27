Футболисты "Тюмени" проиграли в Хабаровске

fc-tyumen.ru

Тюменцы прервали свою пятиматчевую беспроигрышную серию в первенстве России, уступив с минимальным счетом в Хабаровске.

Никогда еще в рамках Футбольной национальной лиги игроки из Западной Сибири не начинали матч, когда на часах в их городе было 9 часов. Прежнее достижение датировалось 2014 годом – тогда матч в Хабаровске начался, когда в Тюмени показывало 10 часов.

Раннее начало, возможно, сказалось на прицеле гостей. Первый удар в створ ворот они нанесли на 31 минуте – после фланговой передачи Андреа Чуканова Хасан Мамтов отправил мяч в руки голкипера хозяев Александра Криворучко. Счет к тому моменту уже был открыт. На девятой минуте автором гола стал Максим Астафьев, которому удался прицельный удар в дальний угол ворот "Тюмени".

Второй тайм получился интереснее. Игроки "СКА-Хабаровск" после перерыва получили две желтые карточки за нарушения против обоих центральных защитников "Тюмени" Дмитрия Гузя и Камалутдина Ахмедова. К тому же гости освежили состав заменами. Вышедшие на поле Павел Маслов, Владимир Лешонок и Данил Клёнкин не смогли помочь команде сквитать результат. Самый реальный шанс забить был у капитана нашей команды Хасана Мамтова, но хабаровчан вновь спас Криворучко.

Теперь "Тюмени" предстоят три домашних матча подряд. 1 апреля она на стадионе "Геолог" примет "Химки". Затем гостями команды в ФОНБЕТ-Первенстве страны по футболу среди команд ФНЛ будут новосибирская "Сибирь" (8 апреля) и "Мордовия" из Саранска (12 апреля), сообщает пресс-служба тюменского клуба.