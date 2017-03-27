Владимир Якушев: театр живет, обновляется и обретает новых зрителей

admtyumen.ru

Международный день театра - это праздник преданных поклонников этого искусства и тех, кто посвятил себя служению сцене. Интерес к нему не угасает. Театр живет, обновляется и обретает новых зрителей.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, поздравляя деятелей театрального искусства и его ценителей.

По словам главы региона, театральные коллективы Тюменской области из года в год удивляют публику проектами и постановками. У каждой труппы сформировались богатые традиции. В летописи тюменских театров множество достижений, наград и дипломов фестивалей и конкурсов разных уровней.

"Радует, что все больше молодых людей увлекаются театральным искусством. Они объединяются и создают театральные коллективы, экспериментируют, завоевывают своего зрителя, формируют культурную среду города и области. В этом году у них появился и свой молодежный театральный центр. Уверен, он станет новым местом притяжения, где каждый увлеченный театром и творчеством молодой человек сможет поделиться своими идеями, реализовать себя и самые смелые проекты. Желаю всем служителям Мельпомены вдохновения, успешного воплощения своих задумок и заполненных залов, а поклонникам театра – ярких переживаний на каждом спектакле и приятных впечатлений от соприкосновения с этим искусством", - сказал Владимир Якушев.