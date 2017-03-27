up

27.03.2017 понедельник

EUR 61.8636

USD 57.4247

В Тюмени -2..-4 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Политика

В Викуловском районе переизбрали главу

16:55 27 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Татьяны Суховой

Главой Викуловского района избран Александр Криволапов на заседании районной думы. Об этом сообщил председатель конкурсной комиссии по выборам главы, первый вице-спикер Тюменской областной думы Андрей Артюхов.

Депутатам предстояло выбрать главу из трех кандидатов: главы администрации Викуловского муниципального района Александра Криволапова, главы Каргалинского сельского поселения Викуловского муниципального района Василия Андриянова и директора ООО "Татьяна" Алексея Чулошникова.

Как отметил Андрей Артюхов, выборам главы предшествовала работа конкурсной комиссии. "Путем открытого голосования депутаты поддержали кандидатуру Криволапова", — сообщил Артюхов.

На заседании был избран председатель думы, им стала Любовь Сердюкова, а ее заместителем и руководителем фракции "Единая Россия" — Евгений Тихонов.

Александр Криволапов родился 29 сентября 1970 г. в городе Ишиме. Имеет два высших образования: в 1993 г. окончил ВТИУ (Омск) по специальности "Бронетанковое вооружение и техника", в 2010 г. – ВЗФЭИ (Омск) по специальности "Экономист". В 1993-1997 гг. служил офицером, с 1998 по 2002 работал в отделе ЖКХ администрации Ишимского района: специалистом первой категории, ведущим специалистом, начальником отдела. С 2002 г. по 2003 г. был начальником ПТО МУП "Инженерсервис"; с 2003 г. по 2004 г. – директором ООО "Ишимская автоколонна". В 2004–2007 гг.  работал ведущим специалистом отдела технического надзора ГУПТО ПСК "Тюменьстройгаз". На протяжении пяти лет, с 2007 г. по 2012 г.,  занимал должность заместителя главы администрации Ишимского муниципального района. С 2012 года возглавляет администрацию Викуловского муниципального района, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Теги: дума , Викуловский район , Андрей Артюхов , Единая Россия

Последние новости

18:27 Тюменские артисты устроили концерт в честь работников культуры
18:16 Тюменским молодежным театрам помогут грантами
18:05 Самая крупная градирня Тобольской промышленной площадки выполнена из монолитного железобетона
17:54 28 марта - события дня
17:43 Благодаря системе "Платон" грузоперевозчики региона экономят на транспортном налоге
17:32 Юные шахматисты из Тюмени и Тобольска - лучшие в Тюменской области Фото
17:21 Сфотографируй весенние воды - выиграй квадрокоптер
17:10 Фестиваль имени Саввы Мамонтова в Ялуторовске объединил всех, кто любит народное творчество Фото
17:00 Запись к врачу остается самой востребованной услугой медицинских ИТ-сервисов
16:55 В Викуловском районе переизбрали главу
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Строительство канализационно-очистных сооружений в Увате обеспечит экологическую безопасность Иртыша

Губернатор поздравил военнослужащих Росгвардии с профессиональным праздником

Владимир Якушев: театр живет, обновляется и обретает новых зрителей

Политика

В Викуловском районе переизбрали главу

В Тобольске обсудили итоги выборов-2016 и поставили задачи на 2018 год

Снежный вопрос депутаты гордумы отложили до осени

Экономика

Самая крупная градирня Тобольской промышленной площадки выполнена из монолитного железобетона

Благодаря системе "Платон" грузоперевозчики региона экономят на транспортном налоге

На Тямкинское месторождение доставлено крупнотоннажное энергетическое оборудование

Общество

Тюменские артисты устроили концерт в честь работников культуры

Тюменским молодежным театрам помогут грантами

28 марта - события дня

Спорт

Юные шахматисты из Тюмени и Тобольска - лучшие в Тюменской области

Полуфинал плей-офф: "Рубин" против "Торпедо"

Тюменка выполнила норматив мастера спорта на Кубке России по плаванию

Происшествия

В Екатеринбурге задержали мужчину, пытавшегося зарезать падчерицу

На Ямале женщина зарезала отчима и поранила себя, чтобы скрыть преступление

В Сургуте молодой человек пропал по пути от машины к подъезду дома
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+