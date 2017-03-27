В Викуловском районе переизбрали главу

Фото Татьяны Суховой

Главой Викуловского района избран Александр Криволапов на заседании районной думы. Об этом сообщил председатель конкурсной комиссии по выборам главы, первый вице-спикер Тюменской областной думы Андрей Артюхов.

Депутатам предстояло выбрать главу из трех кандидатов: главы администрации Викуловского муниципального района Александра Криволапова, главы Каргалинского сельского поселения Викуловского муниципального района Василия Андриянова и директора ООО "Татьяна" Алексея Чулошникова.

Как отметил Андрей Артюхов, выборам главы предшествовала работа конкурсной комиссии. "Путем открытого голосования депутаты поддержали кандидатуру Криволапова", — сообщил Артюхов.

На заседании был избран председатель думы, им стала Любовь Сердюкова, а ее заместителем и руководителем фракции "Единая Россия" — Евгений Тихонов.

Александр Криволапов родился 29 сентября 1970 г. в городе Ишиме. Имеет два высших образования: в 1993 г. окончил ВТИУ (Омск) по специальности "Бронетанковое вооружение и техника", в 2010 г. – ВЗФЭИ (Омск) по специальности "Экономист". В 1993-1997 гг. служил офицером, с 1998 по 2002 работал в отделе ЖКХ администрации Ишимского района: специалистом первой категории, ведущим специалистом, начальником отдела. С 2002 г. по 2003 г. был начальником ПТО МУП "Инженерсервис"; с 2003 г. по 2004 г. – директором ООО "Ишимская автоколонна". В 2004–2007 гг. работал ведущим специалистом отдела технического надзора ГУПТО ПСК "Тюменьстройгаз". На протяжении пяти лет, с 2007 г. по 2012 г., занимал должность заместителя главы администрации Ишимского муниципального района. С 2012 года возглавляет администрацию Викуловского муниципального района, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".