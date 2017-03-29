Владимир Якушев провел заседание антитеррористической комиссии

admtyumen.ru

Меры по профилактике попыток влияния на молодых людей региона со стороны международных террористических организаций рассмотрели на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Тюменской области, которое провел губернатор Владимир Якушев 28 марта.

В совещании приняли участие председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев, начальник РУ ФСБ по Тюменской области Вадим Пятилетов, начальник управления МВД России по Тюменской области Юрий Алтынов, прокурор области Владимир Владимиров, представители других федеральных ведомств, органов исполнительной власти.

В режиме видео-конференц-связи участвовали представители Ялуторовска. Исполняющий обязанности главы города Сергей Стрельников доложил об организации антитеррористической работы на территории.

Участники совместного заседания выработали дополнительные меры, направленные на совершенствование профилактической работы, проводимой в муниципалитетах.

Было отмечено, что ситуация в Тюменской области остается прогнозируемой и контролируемой, вместе с тем обозначена необходимость активизации и повышения эффективности работы правоохранительных органов по выявлению террористических проявлений в Интернете, по пресечению попыток проникновения представителей террористических организаций в молодежную среду.

"В регионе проводится значительная профилактическая работа, слаженно действуют все органы власти, правоохранительные структуры, активно участвуют в решении этой задачи общественные организации. Следует сосредоточить усилия на данном направлении и не выпускать ситуацию из-под контроля", – резюмировал губернатор.

Владимир Якушев: следует сосредоточить усилия по профилактике терроризма в молодежной среде