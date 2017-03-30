Запись в "Отряды мэра" начнется 3 апреля

Фото ТГМЦ

Кампания по приему документов для трудоустройства подростков (14-17 лет) на первую смену в "Отряды мэра" начнется в Тюмени 3 апреля.

Во время летних каникул будет организована работа четырех трудовых смен продолжительностью десять рабочих дней в каждой:

- первая смена продлится с 5 по 19 июня (прием документов с 3 по 19 апреля);

- вторая смена - с 3 по 14 июля (прием документов с 26 апреля по 24 мая);

- третья смена - с 18 по 31 июля (прием документов с 26 апреля по 24 мая);

- четвертая смена - с 7 по 18 августа (прием документов с 5 по 13 июля).

Трудиться мальчишки и девчонки будут с 9 до 12 часов, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Всего летом 2017 года планируется трудоустроить более 3 тыс. 700 человек: 1 тыс. 600 – в июне, более 1 тыс. 300 – в июле (за две смены) и 800 – в августе.

Перечень направлений трудовой деятельности юных тюменцев пополнился новыми видами. Ребята познакомятся с работой культорганизатора детских внешкольных учреждений и мастера деревообработки. Девочкам предложат швейное дело и работу горничной.

Заработать могут студенты и работающая молодежь от 18 лет и старше. Им предлагаются вакансии руководителей бригады.

Желающим попасть в "Отряды мэра" необходимо позаботиться о том, чтобы к началу приемной компании был готов пакет документов.

Тем, кто хочет попробовать силы в творческих бригадах "Кураж" (организация и проведение концертов), "Спектр-М" (пресс-центр "Отрядов мэра") и детском экскурсионном бюро "Любимый город" (организация и проведение экскурсий по историческим местам Тюмени), необходимо пройти собеседования у кураторов.

Собеседования проводятся:

- в творческую бригаду "Кураж" - по будням с 9 до 12 часов и с 14 до 17 часов в Тюменском городском многопрофильном центре (50 лет Октября, 46, каб. 12), куратор – Артем Яцентый, телефон: (3452) 51-79-61;

- в пресс-центр "Спектр-М" - по будням с 9 до 13 часов и с 14 до 17 часов в ТГМЦ (50 лет Октября, 46, каб. 5), куратор – Альфия Курмашева, телефон: (3452) 51-79-50;

- в бригаду бюро "Любимый город" - по будням с 9 до 18 часов в ЦРТДиЮ "Бригантина" (проезд Солнечный, 6/1), куратор – Марина Кондратьева, телефон: (3452) 47-74-30.

Документы для трудоустройства во все бригады на первую смену будут приниматься с 3 по 19 апреля по будням с 13 часов 30 минут до 16 часов 30 минут на ул. 50 лет Октября, 48 (отдел по проведению мероприятий в области содействия трудоустройству несовершеннолетних граждан). Телефоны для справок: (3452) 51-79-51, 51-79-52.

Вопросы, предложения и замечания принимаются в группах "Отряды мэра Тюмень" и "Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени".

Соб. инф.