up

30.03.2017 четверг

EUR 61.5347

USD 57.0241

В Тюмени 0..2 С 7 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Запись в "Отряды мэра" начнется 3 апреля

13:43 30 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ТГМЦ

Кампания по приему документов для трудоустройства подростков (14-17 лет) на первую смену в "Отряды мэра" начнется в Тюмени 3 апреля.

Во время летних каникул будет организована работа четырех трудовых смен продолжительностью десять рабочих дней в каждой: 

-  первая смена продлится с 5 по 19 июня (прием документов с 3 по 19 апреля); 

-  вторая смена - с 3 по 14 июля (прием документов с 26 апреля по 24 мая);

-  третья смена - с 18 по 31 июля (прием документов с 26 апреля по 24 мая); 

-  четвертая смена - с 7 по 18 августа (прием документов с 5 по 13 июля). 

Трудиться мальчишки и девчонки будут с 9 до 12 часов, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Всего летом 2017 года планируется трудоустроить более 3 тыс. 700 человек: 1 тыс. 600 – в июне, более 1 тыс. 300 – в июле (за две смены) и 800 – в августе. 

Перечень направлений трудовой деятельности юных тюменцев пополнился новыми видами. Ребята познакомятся с работой культорганизатора детских внешкольных учреждений и мастера деревообработки. Девочкам предложат швейное дело и работу горничной.

Заработать могут студенты и работающая молодежь от 18 лет и старше. Им предлагаются вакансии руководителей бригады. 

Желающим попасть в "Отряды мэра" необходимо позаботиться о том, чтобы к началу приемной компании был готов пакет документов.

Тем, кто хочет попробовать силы в творческих бригадах "Кураж" (организация и проведение концертов), "Спектр-М" (пресс-центр "Отрядов мэра") и детском экскурсионном бюро "Любимый город" (организация и проведение экскурсий по историческим местам Тюмени), необходимо пройти собеседования у кураторов.

Собеседования проводятся:

- в творческую бригаду "Кураж" - по будням с 9 до 12 часов и с 14 до 17 часов в Тюменском городском многопрофильном центре (50 лет Октября, 46, каб. 12), куратор – Артем Яцентый, телефон: (3452) 51-79-61;

-  в пресс-центр "Спектр-М" - по будням с 9 до 13 часов и с 14 до 17 часов в ТГМЦ (50 лет Октября, 46,  каб. 5), куратор – Альфия Курмашева, телефон: (3452) 51-79-50;

- в бригаду бюро "Любимый город" - по будням с 9 до 18 часов в ЦРТДиЮ "Бригантина" (проезд Солнечный, 6/1),  куратор – Марина Кондратьева, телефон: (3452) 47-74-30. 

Документы для трудоустройства во все бригады на первую смену будут приниматься с 3 по 19 апреля по будням с 13 часов 30 минут до 16 часов 30 минут на ул. 50 лет Октября, 48 (отдел по проведению мероприятий в области содействия трудоустройству несовершеннолетних граждан). Телефоны для справок: (3452) 51-79-51, 51-79-52. 

Вопросы, предложения и замечания принимаются в группах "Отряды мэра Тюмень" и "Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени".

Соб. инф.

Теги: молодежь , трудоустройство подростков , занятость подростков , отряды мэра

Последние новости

16:16 Налетчики на офис Сбербанка в Тюмени ожидают суда
16:05 Мероприятия молодогвардейцев ко Дню Победы в Тюмени
15:54 Жители Тюменского района отмечают важность встреч с представителями власти
15:43 Начинается весенняя призывная кампания-2017
15:32 На Урале таксист увез ребенка клиентки и сдал его в полицию
15:21 В Тюмени разработают комплекс мер для обеспечения безопасности детей в Интернете Фото
15:10 В Уватском районе отремонтируют три детских сада и две школы
15:00 Тюменские старшеклассники посетят "Уроки великой войны"
14:49 Общественность Тюмени предлагает усовершенствовать федеральное законодательство
14:38 Мария Зольникова завоевала серебро первенства России по дзюдо
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Губернатор Тюменской области вошел в Совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления

Владимир Якушев проведет семинар-совещание с главами муниципалитетов в Тобольске

МСЧ "Нефтяник" станет одной из ведущих клиник России, считает Владимир Якушев

Политика

Тюменцы получают помощь в приемной президента

Заседание городской думы началось в Тюмени

Очередное заседание гордумы состоится в Тюмени

Экономика

Жители Тюменского района отмечают важность встреч с представителями власти

Тюменские предприниматели продолжают получать господдержку

Стоимость пенсионного коэффициента увеличится с 1 апреля

Общество

Мероприятия молодогвардейцев ко Дню Победы в Тюмени

Начинается весенняя призывная кампания-2017

В Тюмени разработают комплекс мер для обеспечения безопасности детей в Интернете

Спорт

Мария Зольникова завоевала серебро первенства России по дзюдо

Северянин выиграл партию у шахматиста из Ярославля

Югорчане победили в лыжном командном спринте

Происшествия

Налетчики на офис Сбербанка в Тюмени ожидают суда

На Урале таксист увез ребенка клиентки и сдал его в полицию

Следователи в Тюмени проверяют, как в Сеть попали откровенные фото школьниц
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+