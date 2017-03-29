Владимир Якушев: Тюменская областная организация ветеранов - одна из ведущих общественных сил региона

admtyumen.ru

Тюменская областная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда - одна из ведущих общественных сил региона, ее авторитет подкреплен конкретными делами. Это отметил губернатор Тюменской области Владимир Якушев в видеообращении к участникам торжественного пленума общественной организации, посвященный 30-летию ее образования.

"Вы решаете социальные вопросы, активно участвуете в патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодежи, - подчеркнул губернатор. - В совете ветеранов всегда работали и работают заслуженные люди с героическими судьбами и настоящим сибирским характером. Это победители Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, покорители тюменского севера, авторитетные профессионалы в разных сферах. Вы все настоящие легенды Тюменской области, ваши имена вписаны в историю страны и региона. Не взирая на годы, вы не стареете душой. Вы очень много сделали для нашей области и по-прежнему принимаете деятельное участие в жизни региона, сохраняете активную жизненную позицию, передаете молодежи свой бесценный опыт и чувство любви к родной земле и Отечеству".

Владимир Якушев выразил огромную благодарность всем ветеранам Тюменской области за доблестный труд, служение родине и огромный вклад в развитие Тюменской области.

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов отметил вклад ветеранов в решение самых важных и значительных задач и проблем ХХ века. "Ваша организация объединяет людей, чья судьба, чья жизнь связана с решением важнейших задач – это и восстановление народного хозяйства после войны, освоение целины, освоение тюменского севера, выход человека в космос. И эти задачи удалось решить успешно благодаря именно вашему самоотверженному труду", - отметил он.

Тюменскую областную организацию ветеранов труда поздравили также главный федеральный инспектор по Тюменской области Андрей Руцинский, отметивший, что ветеранскому движению в стране уделяется огромное внимание, и заместитель губернатора, директор департамента социального развития Тюменской области Ольга Кузнечевских, рассказавшая о совместных проектах.

Ветеранское движение в Тюменской области, по словам ее председателя почетного гражданина Тюменской области Игоря Шаповалова, имеет свою историю и огромный опыт решения социально-бытовых проблем ветеранов, увековечения памяти ветеранов Великой Отечественной войны, воспитания гражданственности, нравственности и патриотизма. К своему 30-летию общественная организация ветеранов подходит значительно окрепшей и не сдавшей достигнутых позиций.

"Созданная в марте 1987 года областная общественная организация ветеранов войны и труда постоянно стремится к совершенствованию работы по всем направлениям, -отметил он. - Мы находимся в эпицентре жизни старшего поколения, людей пожилого возраста – от 60 и старше. Эта категория составляет практически третью часть населения Тюменской области. Именно поэтому основным направлением работы областного, городских и районных советов является решение вопросов социальной защиты ветеранов и пенсионеров, улучшение их материального благосостояния, жилищных условий, бытового и медицинского обслуживания".

Областной совет ветеранов объединяет 26 районных и четыре городские организации, в состав которых входит 1 тыс. 287 первичных организаций. На учете состоит более 250 тыс. человек. Участников войны – 774, ветеранов войны – 16 тыс. 200, ветеранов труда – 143 тыс. 173, блокадников Ленинграда – 108, узников концлагерей – 137, участников локальных конфликтов – 17 тыс. 524.

Областным советом ветеранов за последние годы проведено 572 мероприятия патриотической направленности. В них приняли участие более 420 тыс. человек. Организовано 260 торжественных построений по случаю памятных дат Отечества с возложением венков. Открыто 35 памятных мемориальных объектов.

Борис Олейник