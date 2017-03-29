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Иван Квитка: в Омутинском районе активно поддерживают военно-патриотическое движение

17:00 29 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ТРО партии "Единая Россия"

С посещения Центра внешкольной работы, где активно ведется военно-патриотическое воспитание, начал свой визит в Омутинский район депутат Госдумы Иван Квитка.

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", в самом начале неформальной встречи ребята продемонстрировали элементы тактико-специальной подготовки, а также приемы рукопашного боя – все, чему они научились за время посещения Центра. Кроме того, в ходе тренировки старшеклассники показали свои умения в обращении со специализированным оружием.

"Важно понимать, что патриотическое воспитание начинается с малого, - отметил депутат, комментируя встречу со школьниками. - В юном возрасте активная позиция гражданина может выражаться в обыденных, казалось бы, делах. Это хорошая учеба, участие в школьном субботнике и соревнованиях, забота о ветеранах. Юные патриоты есть во всех регионах нашей страны. Замечательно, что в Омутинском районе, как и на территории Тюменской области, активно поддерживают военно-патриотическое движение. В свободное от учебы время ребята совершенствуют физподготовку, ведут работу по сохранению мемориалов и обелисков, занимаются волонтерской деятельностью, принимают участие в культурных и спортивных мероприятиях, изучают историю. Вижу, как горят глаза ребят, как они стремятся быть полезными обществу. Они полны сил и энергии. Уверен, что из них вырастут настоящие патриоты, защитники своего Отечества", - подчеркнул Квитка.

Рассказывая о целях поездки, парламентарий отметил, что в настоящее время в Государственной думе готовится законопроект о патриотическом воспитании. "Нам интересны методики, положительный опыт территорий, где реализуется военно-патриотическое движение. В законе должны быть четко прописаны задачи и принципы патриотического воспитания, способы финансирования, а также полномочия органов исполнительной власти", - заявил депутат.

Кроме того, в ходе рабочей встречи Иван Квитка обсудил с главой района Виктором Воллертом и председателем регионального отделения ДОСААФ России Анатолием Пусевым идею создания Центра по подготовке военных специалистов для структурных подразделений Министерства обороны РФ.

"Обозначили рабочие моменты для решения данного вопроса. Есть большой интерес развивать и дальше военно-патриотическое движение. Тем более что в районе создана для этого хорошая база", - отметил Иван Квитка. 

 

 

 

                             

Теги: Омутинский район , патриотическое воспитание , Единая Россия , Иван Квитка , Госдума

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