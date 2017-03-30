МСЧ "Нефтяник" станет одной из ведущих клиник России, считает Владимир Якушев

admtyumen.ru/

Одно из крупных медицинских учреждений региона - медико-санитарную часть "Нефтяник" - посетил с рабочим визитом губернатор Тюменской области Владимир Якушев. На протяжении нескольких лет здесь поэтапно проходит модернизация. Он оценил уже действующие отделения больницы, работу нового медицинского оборудования, пообщался с пациентами, в том числе и медицинскими туристами, которых здесь все больше.

После реконструкции в МСЧ "Нефтяник" в три раза увеличилось число операционных залов - с четырех до 12. За пять лет в клинике на 35% выросло количество пролеченных пациентов.

Отделение гнойной хирургии отремонтировано одним из первых, оно никогда не пустует - "Нефтяник" не только оказывает высокотехнологичную и специализированную плановую помощь, но и дважды в неделю является городской дежурной больницей, принимая по различным профилям экстренных пациентов.

Совсем скоро в здании стационара заработает обновленная справка и место для встреч родственников с больными в цокольном этаже. Здесь уже завершены все строительные работы.

Глава региона побывал в отделениях реанимации и операционном блоке, где даже вечером шли операции. Кроме того, Владимир Якушев осмотрел ход строительных работ и обсудил с руководством учреждения планы развития больницы. Строители намерены завершить замену крыши в конце июня, а фасад отремонтировать к ноябрю текущего года. Следующим этапом модернизации станет ремонт теплого перехода, создание востребованного отделения неврологии и нейрореабилитации.

"Модернизация "Нефтяника" идет поэтапно пятый год. Это работающая клиника. Во время реконструкции она ни на день не останавливала свою деятельность, оказывала помощь людям. А это создает определенные сложности при проведении ремонта и технического переоснащения. Сейчас мы уже видим, как поменялось лицо больницы. Она стала современной. Здесь появилось новое оборудование и работает квалифицированный персонал, который каждый год активно развивается и осваивает все новые технологии и методики в лечении пациентов. Задача - завершить реконструкцию. Сегодня клиника уже завоевывает звание и репутацию одной из ведущих не только в Тюменской области, но и в России. После окончательной модернизации, уверен, это уже станет неопровержимым фактом", - высказал свое мнение губернатор.